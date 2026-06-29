نتنياهو: نأخذ تصريحات أردوغان بـ«جدية بالغة» وسنبلّغ أمريكا بها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مجلس الوزراء إن بلاده تأخذ تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتعلقة بإسرائيل “بجدية بالغة”، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغ الولايات المتحدة بهذه التصريحات.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، وأكده مكتب رئيس الوزراء لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن نتنياهو شدد على أن الخطاب الصادر عن الرئيس التركي يتكرر بشكل يومي، وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو خلال الجلسة أن “لا يكاد يمر يوم دون أن يدعو أردوغان إلى تدمير دولة إسرائيل”، مؤكداً أن إسرائيل تنظر إلى هذه التصريحات على محمل الجد، مستنداً إلى ما وصفه بدروس التاريخ التي تفرض التعامل بجدية مع مثل هذه الخطابات.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن حكومته ستقوم بإطلاع الولايات المتحدة على هذه التصريحات، مضيفاً: “نحن لا نتجاهلها”.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر السياسي بين تل أبيب وأنقرة خلال الفترة الأخيرة، على خلفية المواقف التركية الحادة من الحرب في غزة، والتي اتسمت بانتقادات متكررة للسياسات الإسرائيلية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك قد صعّدوا في الآونة الأخيرة من لهجتهم تجاه إسرائيل، حيث دعا وزير الداخلية التركي سابقاً إلى “تحرير القدس”، في حين واصل أردوغان انتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ووصفها بأنها ترتكب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين.

وتشير هذه التطورات إلى استمرار التوتر في العلاقات التركية الإسرائيلية، في ظل مواقف متباينة حادة حول الحرب في غزة والملف الفلسطيني بشكل عام.