نتنياهو: نعرف مكان مخزون إيران من «اليورانيوم» وتتشارك المعلومات مع أمريكا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، أن إسرائيل تعرف مكان مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وتتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو: “نحن بالتأكيد نعرف مكانه، لدينا فكرة جيدة عن مكانه ونتشارك هذه المعلومات مع الولايات المتحدة”.

وأضاف نتنياهو أن هدف إسرائيل لم يكن الحصول على الـ450 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب الذي كان جزءًا من الاتفاق النووي مع إيران، بل “القدرة على إنتاج المزيد من هذا اليورانيوم المخصب ومحاولة تحويله إلى أسلحة”.

وأشار إلى أن التحركات الإسرائيلية في هذا السياق جاءت بالتوازي مع مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية.