نتنياهو: نعمل على إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “إنه يعمل على مواصلة إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية في إطار اتفاقات أبراهام”.

وقال في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي: إن “العرب كانوا يريدون في السابق تدميرنا لكننا أبرمنا سلاما مع مصر والأردن ومؤخرا مع 4 دول عربية”.

وأضاف: “إذا سقطت إسرائيل سقط العالم كله، تعرضنا لضربة قاسية لكننا رددنا بحرب ستغير وجه الشرق الأوسط، قتلنا المسؤولين عن مهاجمتنا في 7 أكتوبر ودمرنا البنى التحتية “لحماس”.

وقال: “أثبتنا مرة أخرى أن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة على الوصول إلى كل أعدائنا، يد إسرائيل الطويلة ستصل إلى كل مكان يسعى إلى تدميرنا، بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ، دون صمودنا سينهار العالم والشرق الأوسط”.