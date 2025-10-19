نتنياهو يؤكد أن الحرب لم تنته.. إيران تكشف عن صواريخ باليستية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “أبعد خطر إيران إلى حد كبير، لكن هذه الحرب لم تنتهِ بعد، ولن تنتهي أبداً”. وأكد في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية أن “عيون إسرائيل لا تزال تراقب إيران”، مشيراً إلى أنه أجرى محادثة حول هذا الموضوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو أن التهديدات الإيرانية مستمرة، وأن الحرب مع إيران مثل “الأورام في الجسد التي قد تعود للظهور”، مشدداً على أن إسرائيل في حالة تأهب دائم.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل استهدفت العلماء النوويين الإيرانيين خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025، مؤكداً على أهمية القضاء عليهم لإبعاد البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن العملية حققت أهدافها.

من جانبها، كشفت إيران عن صواريخها الباليستية المحسنة “عماد” و”قدر” التابعة للقوة الجوفضائية، موضحة أن صاروخ “قدر” يتمتع بمدى يتراوح بين 1350 إلى 1950 كيلومتراً ويعمل بنظام دفع ثنائي المرحلة.

ويعدّ “قدر” أول صاروخ إيراني بعيد المدى يعمل بالوقود السائل ومزود برأس حربي موجه، في حين يبلغ مدى صاروخ “عماد” 1700 كيلومتر وقادر على حمل رأس حربي يزن 750 كيلوغراماً.

إيران وروسيا والصين توجه رسالة مشتركة للأمم المتحدة حول إنهاء قرار مجلس الأمن 2231

نشر عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مقتطفات من رسالة مشتركة موجهة من الصين وإيران وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عبر حسابه على منصة “إكس”.

في الرسالة، شددت الدول الثلاث على أن محاولة الدول الأوروبية لتفعيل آلية “سناب باك” غير صحيحة قانونياً وإجرائياً، وأكدت أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 ستنتهي في 18 أكتوبر 2025.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني قد أعلن أن إيران وروسيا والصين ستوجه قريباً رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن إنهاء القرار 2231 رسمياً، في ظل تأكيد أكثر من 121 دولة على ضرورة إنهائه خلال اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في كامبالا.

وأوضحت الرسالة أن العقوبات التي أعيد فرضها عبر آلية “الزناد” لا أساس قانوني لها، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ملزمة بتنفيذها.

وتوقع المصدر الإيراني تغير وضع الملف الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع انتهاء القرار، حيث لن يكون المدير العام للوكالة ملزماً بتقديم تقارير بشأن الاتفاق النووي.

يُذكر أن مجلس الأمن أعاد فرض عقوبات على إيران في أغسطس الماضي بسبب اتهامات بانتهاك الاتفاق النووي، شملت حظر سلاح وأنشطة تخصيب اليورانيوم وصواريخ باليستية، إلى جانب حظر سفر وتجميد أصول لعدد من الأفراد والكيانات الإيرانية.

وكان مجلس الأمن قد رفض مشروع قرار روسي-صيني لتمديد الاتفاق النووي لفترة ستة أشهر، والذي دعا لاستئناف المفاوضات بهدف إيجاد حل دبلوماسي.

الحرس الثوري الإيراني يتوعد بالرد بعد اغتيال شيوخ بلوش سنة في سيستان وبلوشستان

أدان مقر “القدس” التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني بشدة اغتيال عدد من كبار شيوخ ووجهاء عشائر أهل السنة من البلوش في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، في هجوم نفذته جماعات مسلحة، مؤكداً أن هذه الجريمة “لن تمر دون عقاب”.

وجاء في بيان المقر أن مخططي ومنفذي العملية سيواجهون “ردًا حاسمًا” و”سيلقون جزاءهم العادل عاجلًا غير آجل”. ودعا البيان إلى تعزيز الوحدة بين سكان المنطقة لمواجهة محاولات بث الفتنة والانقسام، مشيرًا إلى أن الحادث كشف — بحسب البيان — “حقيقة الجماعات المأجورة والتابعة للكيان الصهيوني”.

وذكرت القوات أسماء من بين الشيوخ الذين قُتلوا، من بينهم الملا كمال، ورضا آذركيش، وبرويز كدخدائي، وشمس آسكاني.

وأكد الحرس في ختام بيانه أن هذه الجريمة “لن تؤثر على الوحدة المتينة بين أبناء المذهبين الشيعي والسني في إقليم سيستان وبلوشستان”.