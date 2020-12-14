«نتنياهو» يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته مصاباً بكورونا

أعلن رئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أنه سيخضع للحجر الصحي حتى يوم الجمعة، عقب مخالطته لأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “امتثالا للإرشادات سأخضع للعزل حتى يوم الجمعة المقبل. ينتابني شعور ممتاز. أجريت اليوم وأمس اختبارين للكشف عن كورونا وكانت نتيجتهما سلبية. أواصل العمل على مدار الساعة لإحضار ملايين اللقاحات لمواطني إسرائيل وتعزيز اقتصادنا”.

وفي وقت سابق، أفادت قناة “روسيا اليوم”، بأن رئيس محكمة الليكود مايكل كلاينر أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت القناة إن مايكل كلاينر التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، مضيفة أن مكتب رئيس الوزراء يجري تحقيقا وبائيا بعد إصابة سكرتير فيه بكورونا يوم الأحد.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو سيدخل الحجر الصحي وذلك حتى يوم الجمعة، بعد أن تبين أنه التقى شخصا مصابا بشكل مؤكد بفيروس كورونا.

وذكرت أن نتنياهو خضع الأحد واليوم لفحوصات لتشخيص إصابته بالفيروس وكانت نتائجها سلبية.