نتنياهو يرسل وفدين إلى مصر وقطر للمشاركة في محادثات الهدنة

وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين على إرسال وفدين إلى مصر وقطر، حيث يسعى مفاوضون من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

و قال مكتب نتنياهو أمس الجمعة، إن نتنياهو تحدث مع رئيسي جهازي المخابرات الإسرائيليين، شين بيت والموساد، و”وافق على أن يتوجه وفدان نيابة عنهما في الأيام المقبلة إلى الدوحة والقاهرة” مع تفويض للمضي قدما في المفاوضات.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو “بناء على ما ورد عن مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وَجب التوضيح أن رئيس الوزراء تحدث مع مدير الموساد ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووافق على الجولة التالية من المحادثات – في الأيام المقبلة – في الدوحة والقاهرة، مع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات”.

ويأتي قرار نتنياهو في أعقاب انتقادات من مجلس الحرب الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تطرح مقترحها الخاص بعد، وأنها ليست على استعداد لإظهار المرونة خلال المفاوضات.

ومنذ بداية الحرب، تم التوصل إلى هدنة واحدة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر، سمحت بالإفراج عن حوالي مئة رهينة تم اختطافهم خلال عملية “طوفان الاقصى” في السابع أكتوبر، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل.