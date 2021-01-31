«نتنياهو» يزور الإمارات والبحرين الشهر المقبل

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رئيس الوزراء في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه الشهر المقبل، إلى الإمارات والبحرين في زيارة رسمية.

ويأتي ذلك بعدما أرجأ بنيامين نتنياهو هذه الزيارة 3 مرات.

وقالت “القناة 13” الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوما في العاصمة الإماراتية أبوظبي يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي وينهي رحلته في العاصمة البحرينية المنامة.

وتهدف الرحلة إلى التأكيد على “الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لإسرائيل مع جيرانها العرب، بينما تحاول أيضا حشد قادة هذه الدول من أجل إنشاء جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015″، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن يقوم نتنياهو برحلته هذه في شهر نوفمبر المنصرم، لكن الزيارة تم تأجيلها 3 مرات بسبب جائحة كورونا والأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

ووقع الكيان الإسرائيلي اتفاق سلام مع الإمارات وإعلان سلام مع البحرين ضمن “اتفاقيات أبراهام” بوساطة أمريكية خلال حفل في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الماضي.