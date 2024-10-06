«نتنياهو» يزور الحدود مع لبنان

بعد نحو أسبوع من بدء عملياته البرية في جنوب لبنان، تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد قواته، عند الحدود الشمالية.

وبحسب موقع “واينت” الإسرائيلي، “زار نتنياهو، قاعدة الفرقة 36 في منطقة الحدود اللبنانية”.

وكان نتنياهو، قال أمس السبت، “إن تل أبيب غيرت موازين القوى في الشمال”.

وأضاف “أن الجيش الإسرائيلي دمر جزءا كبيرا من منظومة صواريخ “حزب الله” اللبناني”.

وفي آواخر اغسطس الفائت، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول زيارة إلى الحدود الشمالية مع لبنان منذ تنفيذ “الضربة الاستباقية” وهجوم “حزب الله” اللبناني.

وأعلن “حزب الله” بدء الهجوم على إسرائيل، في اغسطس، ردا على اغتيال أحد أبرز قيادييه فؤاد شكر بهجوم جوي.