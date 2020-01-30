نتنياهو يصل موسكو لبحث «صفقة القرن»

يتصدر ملف صفقة القرن أجندة اجتماع نتنياهو مع بوتين [العالم]

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويزور نتنياهو العاصمة الروسية في طريق عودته من الولايات المتحدة، حيث تم الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، ومن المتوقع أن يتصدر هذا الملف أجندة اجتماعه مع بوتين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لقاءه مع الرئيس الروسي سيتناول “صفقة القرن” ومستجدات الأوضاع في المنطقة، فيما أفادت تقارير صحفية إسرائيلية بأن نتنياهو سيطلع بوتين شخصيا على تفاصيل الخطة الأمريكية المثيرة للجدل والتي رفضها قطعيا الجانب الفلسطيني.

كما تأتي هذه الزيارة بعد ساعات معدودة من إصدار الرئيس الروسي أمرا بالعفو عن الفتاة الإسرائيلية نعمة يساكر المحكوم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، وقد تم الإفراج عنها من السجن، ومن المتوقع أن تغادر روسيا مع رئيس حكومة بلادها، حسب محاميها.