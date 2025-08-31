نتنياهو يعلن بدء تنفيذ قرار احتلال مدينة غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن بدء تنفيذ قرار احتلال مدينة غزة، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة في القطاع.

ويأتي ذلك رغم تحذيرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي أكدت استحالة إخلاء المدينة بشكل آمن وكريم في ظل الظروف الإنسانية المتدهورة.

وفي سياق متصل، علّق نتنياهو على ما تم تداوله بشأن محاولة اغتيال أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم “كتائب القسام”، الجناح المسلح لحركة حماس، قائلًا بسخرية: “الجيش استهدف ناطق الشر، وننتظر النتائج… ويبدو أنه لا يوجد من يتحدث، لأن بيان حماس تأخر.”

وبخصوص التطورات الإقليمية، أشار نتنياهو إلى الغارات التي شنّتها إسرائيل مؤخرًا على الأراضي اليمنية، والتي أسفرت عن مقتل عدد من وزراء حكومة “أنصار الله” (الحوثيين)، مؤكدًا: “لقد وجهنا ضربة قاسية للحوثيين في اليمن، وهذه مجرد البداية.”

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو بصدد عقد اجتماع مع جهات أمنية لمناقشة خطة التعامل مع أسطول بحري كبير يتجه نحو قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض على القطاع منذ سنوات.