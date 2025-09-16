نتنياهو يعلن بدء عملية برية واسعة في غزة ويدعو السكان للإخلاء

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن الجيش بدأ عملية عسكرية برية واسعة النطاق في مدينة غزة، واصفًا إياها بأنها “مرحلة حاسمة”، خلال شهادته أمام محكمة تل أبيب المركزية.

وأشار نتنياهو إلى أن العملية تأتي بعد موجة هجمات جوية مكثفة على القطاع الليلة الماضية، مؤكداً أن الوضع في إسرائيل حرج.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر رسالة باللغة العربية أن الجيش بدأ بتدمير البنية التحتية لحركة حماس، محذرًا سكان غزة من أن المدينة أصبحت “منطقة قتال خطيرة”.

وأوضح أدرعي في بيان أن “مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء فيها يعرض الأهالي للخطر”، داعيًا السكان إلى الانتقال “في أسرع وقت ممكن عبر شارع الرشيد إلى المناطق الجنوبية من وادي غزة، سواء بالمركبات أو سيرًا على الأقدام”.

وأضاف المتحدث العسكري: “انضموا إلى أكثر من 40% من سكان المدينة الذين غادروا حفاظًا على سلامتهم وسلامة أحبائهم”.

وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء الإثنين، أي ما يفوق 40% من سكانها، ويتوقع استمرار موجات النزوح مع تقدم العملية البرية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون لشبكة “سي إن إن” وصحيفة “وول ستريت جورنال” أن الدخول البري بدأ بالفعل، موضحين أن الاجتياح سيكون “مدبرًا” في مراحله الأولى.

وتعرضت عدة أحياء في غزة، بينها الشيخ رضوان والكرامة وتل الهوى، لقصف مكثف الليلة الماضية، فيما أبلغ فلسطينيون عن تحرك دبابات إسرائيلية في شارع الجلاء وسط المدينة.

الأمم المتحدة: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة

خلص تحقيق مستقل للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن كبار المسؤولين فيها، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، حرّضوا على هذه الجرائم.

وجاء في تقرير اللجنة المؤلف من 72 صفحة، والذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان، أن إسرائيل ارتكبت أربعة أعمال إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شملت:

قتل الفلسطينيين في غزة.

إلحاق أذى جسدي ونفسي خطير بالفلسطينيين.

فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير المادي كليًا أو جزئيًا.

فرض تدابير لمنع الإنجاب.

وأكدت اللجنة أن تصريحات السلطات الإسرائيلية تشكل دليلًا مباشرًا على نية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن أفعال إسرائيل في غزة تمثل أعنف أعمال ارتكبت ضد السكان منذ عام 1984.

وأشارت اللجنة إلى أن ما يقرب من 65 ألف فلسطيني قُتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، ودعت جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة ومعاقبة المسؤولين عنها.

من جهتها، رفضت إسرائيل التقرير، ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية التحقيق بأنه “يعتمد كليًا على الأكاذيب” وطالبت بحل لجنة التحقيق فورًا.

لوكسمبورغ تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال سبتمبر

أكد رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ووزير خارجيته كزافييه بيتل أمام لجنة برلمانية، يوم الاثنين، أن بلادهما تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القرار النهائي المتوقع سيُتخذ خلال هذا الشهر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالتنسيق مع دول أخرى بينها فرنسا وبلجيكا.

ويأتي هذا الإعلان في سياق استعداد عدد من الدول الأوروبية للاعتراف بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة المقرر في سبتمبر الجاري، عقب اختتام المؤتمر الفرنسي السعودي في نيويورك الشهر الماضي.

في المقابل، أثار الإعلان موجة انتقادات داخلية في إسرائيل، حيث حذر منتدى للسياسة الخارجية يضم 18 سفيراً إسرائيلياً سابقاً من “انهيار سياسي غير مسبوق” نتيجة الحرب الجارية وتصاعد العزلة الدولية، داعين إلى وقف الحرب، وإطلاق جميع الرهائن، وبدء عملية سياسية لإنهاء حكم حركة حماس في غزة، محذرين من أن أي خطوات ضم ستفاقم العزلة الإسرائيلية.

كما صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، بأغلبية ساحقة على إعلان يدعو إلى اتخاذ “خطوات ملموسة، محددة زمنيًا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، قبيل القمة السنوية لقادة العالم في نيويورك.