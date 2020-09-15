«نتنياهو» يلتقي الرئيس الأمريكي في جلسة مغلقة قبل توقيع اتفاقات التطبيع

أفادت قناة “روسيا اليوم”، بأن رئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة مغلقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، وذلك قبيل مراسم توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.

ونقلت القناة عن مراسلها، أن نتنياهو بحث مع ترامب عدة مسائل منها بيع طائرات “إف- 35” لأبو ظبي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، إنه ليس لديه مشكلة أو مانع لبيع مقاتلات “إف-35” للإمارات.

هذا وستُجرى اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

وستتم مراسم التوقيع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.