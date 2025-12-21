نتنياهو يلوّح بزيارة نيويورك.. اختفاء ملفات جديدة في قضية «إبستين»!

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ما لا يقل عن 16 ملفًا اختفت من القسم المخصص لها على موقع وزارة العدل الأمريكية، وتضمنت الوثائق معلومات حساسة تتعلق بقضية الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وكانت وزارة العدل قد نشرت أمس السبت جزءًا من مواد القضية امتثالًا لقانون أُقرّ سابقًا بدعم من الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين في الكونغرس، ما أثار موجة جديدة من التساؤلات حول مصير الملفات المفقودة.

ويأتي ذلك في سياق قضية إبستين الذي وُجّهت إليه في عام 2019 تهم الاتجار الجنسي والتآمر لارتكاب الجريمة، وكان يواجه عقوبة سجن تتجاوز 40 عامًا.

ووفقًا للادعاء، أقام إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات في مقاره بنيويورك وفلوريدا، ودفع لهن أموالًا نقدية، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات، وكانت أعمار بعضهن لا تتجاوز 14 عامًا.

وفي يوليو 2019، أمرت محكمة في مانهاتن باحتجازه دون كفالة، قبل أن يُعلن لاحقًا العثور عليه شبه فاقد للوعي داخل زنزانته، ثم وفاته، وخلص التحقيق إلى أنه انتحر.

وتجدد الاهتمام العام بقضية إبستين بعد إخفاق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رفع السرية عن الملفات كما وُعد سابقًا، وتصاعدت الانتقادات للرئيس الأمريكي بعد إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل أن “إبستين لم يبتز شخصيات نافذة ولم يحتفظ بقائمة عملاء”، خلافًا لما صرّحت به المدعية العامة بام بوندي.

وتعد قضية جيفري إبستين تعتبر واحدة من أبرز الفضائح في الولايات المتحدة، لما ارتبطت به من شخصيات نافذة في السياسة والاقتصاد والفن، بما في ذلك رؤساء سابقون ورجال أعمال بارزون.

نتنياهو يلوّح بزيارة نيويورك رغم تهديدات بالاعتقال على خلفية حرب غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه زيارة مدينة نيويورك خلال الفترة المقبلة، رغم التهديدات الصادرة عن عمدة المدينة المنتخب زهران ممداني باعتقاله في حال وصوله.

وجاء الإعلان في رسالة بعث بها نتنياهو إلى عضوة مجلس بروكلين إينا فيرنيكوف، التي كانت قد دعته لزيارة نيويورك مطلع يناير تزامنًا مع تنصيب العمدة الجديد، حيث أوضح أنه لن يتمكن من الحضور في ذلك اليوم، لكنه أكد نيته زيارة المدينة قريبًا.

وأعربت فيرنيكوف عن ترحيبها المرتقب بالزيارة، معتبرة أن عمدة نيويورك لا يمتلك أي صلاحيات قانونية لاعتقال رئيس وزراء إسرائيل، واتهمت ممداني بمحاولة لفت الانتباه عبر تصريحات وصفتها بغير القانونية، مؤكدة أن الجالية اليهودية في نيويورك ستستقبل نتنياهو بحفاوة.

في المقابل، جدد زهران ممداني تأكيده أنه سيطلب من شرطة نيويورك اعتقال نتنياهو في حال زيارته، مستندًا إلى مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد التوتر السياسي والقانوني حول تحركات المسؤولين الإسرائيليين خارج البلاد، مع اتساع نطاق الملاحقات القضائية الدولية المرتبطة بالحرب على غزة.