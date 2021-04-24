«نتنياهو» يوجه بالاستعداد لجميع السيناريوهات تجاه غزة

أعلن رئيس الوزراء في الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه وجه رؤساء أجهزة الأمن في بلاده بالاستعداد لكافة السيناريوهات، بعد جولة جديدة من القصف المتبادل عبر حدود قطاع غزة الليلة الماضية.

وذكر نتنياهو أنه عقد في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب “جلسة لتقييم الموقف الأمني” بمشاركة وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الأمن الداخلي أمير أوحانا ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز الأمن الداخلي نداف أرغمان والمفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نتنياهو قوله: “إزاء قطاع غزة، وجهت بالتحضير لجميع السيناريوهات المحتملة”.

وأكد أن المجتمعين استمعوا إلى إيجاز قدمه المفوض العام للشرطة بخصوص الاضطرابات الأمنية الأخيرة في مدينة القدس، قائلا إن السلطات ترغب أولا في “ضمان النظام العام”.

وأضاف أن السلطات الإسرائيلية “تصون حرية العبادة لجميع السكان والزوار” في القدس وطالب بالامتثال للقانون، داعيا جميع الأطراف “لتهدئة الخواطر”.

وفي وقت سابق، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه موقعا تابعا لحركة “حماس” في قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وتم تفعيل صفارات الإنذار في البلديات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة مرتين ليلة الجمعة، حيث تم إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وفي العملية الأولى تم إطلاق 3 قذائف، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض واحدة منها بواسطة منظومة “القبة الحديدية”.

وبعد قصف دبابة إسرائيلية للموقع في غزة، أطلقت قاذفتان أخريان من القطاع، تم اعتراض واحدة منهما، حسب الجيش الإسرائيلي.