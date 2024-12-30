«نتنياهو» يوجه رسالة بعد إعلان «إصابته بالسرطان» و«ليفين» يتولى المنصب مؤقتاً

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه “في حالة جيدة وفي كامل وعيه بعدما خضع لعملية “ناجحة” في البروستاتا”.

وأضاف المكتب في بيان الأحد: “نُقل رئيس الوزراء الآن إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض. ومن المتوقع أن يظل في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة”.

من جهته، قال مركز هداسا الطبي: “لقد أفاق رئيس الوزراء من التخدير وهو في حالة جيدة. تم نقله إلى وحدة الإنعاش، وسيبقى تحت المراقبة الأيام المقبلة”.

وكان مكتب نتنياهو أعلن السبت تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا.

وفي مارس الماضي، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي لعملية جراحية لرتق فتق، وفي يوليو العام الماضي زرع الأطباء له جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

وقد نشر رئيس الوزراء نتنياهو مقطع فيديو قبل توجهه إلى إجراء العملية الجراحية . وظهر نتنياهو وهو يسير قبل الخضوع لعملية جراحية في المسالك البولية بمستشفى “هداسا” باستخدام تقنية HoLEP، التي تعتمد على استئصال البروستات بالليزر من دون شق البطن.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مؤقتا منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتعافى حاليا بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

كما أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس بات مفوضا بعقد اجتماع مجلس الوزراء الأمني “​​إذا لزم الأمر”، في ظل غياب نتنياهو، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ومن المتوقع أن يقضي نتنياهو عدة أيام تحت المراقبة، في جناح التعافي المحصن تحت الأرض.