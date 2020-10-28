نتنياهو يُغرد على «التويتر» بالشفاء لمُدون سعودي أصيب بعدوى كورونا

رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خص المدون السعودي محمد سعود بتغريدة عبر من خلالها عن مشاعر الأسف لإصابته ووالده بعدوى كورونا.
ودعا رئيس الحكومة الصهيونية للمدون السعودي الذي وصفه بـ “صديقي”، بالشفاء التام والعاجل من هذا المرض.
وكان المدون السعودي محمد سعود قد زار الكيان الصهيوني العام الماضي، والتقى برئيس الحكومة الصهيونية، الأمر الذي قوبل في أوسط فلسطينية وسعودية بالتنديد والشجب.
يشار أيضا إلى أن نتنياهو، كان خص الناشط السعودي محمد سعود بعيد تلك الزيارة، باتصال هاتفي، نشر سعود مقطعا مصورا له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.
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