«نتنياهو» يُقدم مقترحاً لوقف إطلاق النار من طرف واحد

يقدم رئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن “رئيس الوزراء نتنياهو سيقدم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد”.

ودعا رئيس الحكومة مجلس الوزراء المصغر “الكابينت” للانعقاد مساء اليوم، لمتابعة آخر تطورات العملية العسكرية في قطاع غزة.

في غضون ذلك، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس بايدن، بحث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار يضع حدا للتصعيد في إسرائيل وغزة.

وأكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن “الإسرائيليين حققوا أهدافا عسكرية هامة، وفي وضع بدء إنهاء العمليات في غزة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن “هناك تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأنها تبدو مشجعة”.

وأضافت: “أطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار. هذا مشجع بالطبع”.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، بوجود ضغط أمريكي وراء وقف إطلاق النار المرتقب في غزة.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أكدوا لموقع “والا” الإخباري أن هناك توقعات بحدوث اختراق في غضون الساعات الـ24 القادمة في المفاوضات بخصوص وقف إطلاق النار حول قطاع غزة.

وذكر المسؤولون الذين لم يكشف الموقع الإسرائيلي عن أسمائهم، أن المفاوضات جارية عبر قناتين، وهما أجهزة الاستخبارات المصرية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

ونقل الموقع عن مسؤولين رفيعي المستوى توضيحهم أن الوسطاء المصريين يقودون المشاورات ولا يزالون على اتصال مباشر مع قيادة حركة “حماس” في قطاع غزة، فيما سافر وينسلاند إلى الدوحة حيث التقى مع زعماء “حماس” المقيمين هناك الذين لديهم “بعض التأثير على الوضع”.