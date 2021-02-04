نتنياهو يُقرر تأجيل زيارته إلى الإمارات والبحرين

بعد أن كان مقررًا أن يزور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ، كلًا من الإمارات والبحرين، أعلن بنيامين نتنياهو، أنّه سيؤجل زيارته التي كانت مزمعة الأسبوع المقبل، بسبب إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها إسرائيل لمكافحة “كورونا”.

قال رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، إنه سيؤجل زيارته المزمعة في الاسبوع المقبل لكل من الإمارات والبحرين، بسبب إجراءات العزل والإغلاق التي يفرضهاالكيان الصهيوني لمكافحة كورونا.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو اليوم الخميس: “رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية”.

وأضاف البيان: “رئيس الوزراء نتنياهو يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى، لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا”.

حيث كان من المقرر أن يزور نتنياهو الإمارات، أبو ظبي ودبي، وكان من المفترض أن تستمر هذه الزيارة لتشمل البحرين أيضا. وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وفي سياق متصل، سابقاً في 11 من سبتمبر، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تويتر نبأ توصل البحرين والكيان الصهيوني إلى “اتفاق تاريخي” حسب وصفه لإقامة علاقات كاملة بينهما.

وفي 15 من الشهر ذاته، وقع كل من الكيان الصهيوني والإمارات والبحرين اتفاق تطبيع في حفل رأسه ترامب وأطلق على الاتفاقية اسم “إبراهيم”.

رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.

إنه يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 4, 2021