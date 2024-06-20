نتيجة السرعة الزائدة.. انقلاب سيارة بحادث سير في طرابلس  

أعلنت مديرية أمن طرابلس اليوم الخميس وقوع حادث انقلاب سيارة في شارع أول سبتمبر.

ونشرت المديرية بيان لها على صفحتها في موقع فيسبوك، أكدت فيه أن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة، فقد خلالها السائق السيطرة على السيارة ما أدى إلى انقلابها، ولم تسجل أي إصابات خطيرة.

ودعت المديرية السائقين إلى اليقظة والانتباه إلى السرعة المقررة، كي لا يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر.

وكان أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، الثلاثاء، وقوع حادث مروري مروع على طريق الجفرة – البوانيس، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص بينهم طفل رضيع وإصابة ستة آخرين.

مروريات. 🚧 حادث مروري نتيجة السرعة والتهور. وقع قبل قليل حادث مروري "بشارع 24 ديسمبر" على درجة من السرعة حيث لم يستطع… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن طرابلس‏ في الخميس، ٢٠ يونيو ٢٠٢٤