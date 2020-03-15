نتيجة فحوصات «ترامب» للكشف عن فيروس كورونا

تلقيت هذا المساء نتيجة الفحوصات [العالم الأخبارية]

أظهرت نتائج فحوصات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لنشرة طبية صادرة عن طبيب الرئيس.

وتم فحص ترامب بعد لقائه عدد من الأشخاص الذين ثبت إصابتهم بالفيروس.

وتقول رسالة من طبيب ترامب نشرها البيت الأبيض مساء السبت “تلقيت هذا المساء تأكيدًا أن نتيجة الفحوصات جاءت سلبية”.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن اليوم، في واشنطن أنه خضع مساء أمس الجمعة لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد المعروف باسم كوفيد – 19.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء عن ترامب قوله إن نتائج الاختبارات المعملية ستظهر في غضون أيام قلائل.

وفي وقت سابق السبت، أعلن البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة “جميع من هم على اتصال وثيق” مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس كإجراء “احتياطي” في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان دونالد ترامب أعلن الجمعة أنه لم يخضع لفحص رغم أنه كان في المكان نفسه مع برازيلي مصاب بالفيروس. وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض صافح أيضا عدة مرات أشخاصا خلافا للتوصيات الصحية.

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