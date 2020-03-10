نجل القذافي «سيف الإسلام» أمام الجنائية الدولية

القانون الليبي رقم 6 لعام 2015، فيما يتعلق بالعفو، لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي [انترنت]

أعلنت وكالات أنباء.. قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب بيان للمحكمة نشرته على موقعها الرسمي أشارت دائرة الاستئناف إلى أن المحكمة “مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية”.

ووافقت دائرة الاستئناف في المحكمة الدولية على قرار الدائرة التمهيدية الأولى فيها بأن القانون الليبي رقم 6 لعام 2015، فيما يتعلق بالعفو، لا ينطبق على الجرائم التي أدين بها القذافي من قبل محكمة طرابلس.

وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام قد قدم طلب استئناف للمحكمة حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للجنائية الدولية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أحال القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في قراره 1970 في 3 مارس/ آذار 2011، وأعلن المدعي العام فتح تحقيق في الوضع في ليبيا، والذي كلفت الرئاسة به غرفة المحاكمة الأولى.

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