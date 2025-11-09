نجوم سوريا في لقاء استثنائي بالرياض.. تركي آل الشيخ: دمشق في قلوبنا

التقى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، نخبة من نجوم الفن السوري، في العاصمة الرياض، السبت، في لقاء استمر نحو ثلاث ساعات.

ونشر آل الشيخ عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات من اللقاء، وعلق على صورة جمعته بالفنانين السوريين قائلاً: “مع أساطير الفن السوري الغالين.. اجتمعت معهم في لقاء لمدة 3 ساعات وسينتج عنه مفاجآت.. بعضهم لم يقابل الآخر منذ 15 سنة … سوريا في قلوبنا”.

وشارك في اللقاء عدد من أبرز الفنانين السوريين، بينهم دريد لحّام، ياسر العظمة، منى واصف، صباح الجزائري، نادين خوري، جمال سليمان، غسان مسعود، سلوم حدّاد، عباس النوري، رشيد عسّاف، وأيمن زيدان.

كما حضره أمل عرفة، تيم حسن، باسل خيّاط، قصي خولي، عبدالمنعم عمايري، سوزان نجم الدين، شكران مرتجى، كاريس بشّار، يارا صبري، مصطفى الخاني، ووائل شرف، ديمة قندلفت، مكسيم خليل، وسامر إسماعيل، بالإضافة إلى المخرج السوري الليث حجو.

وخلال اللقاء، تلقى آل الشيخ هدية فنية من الصانع الدمشقي فياض السيوفي، تضمنت سيفًا دمشقيًا وسيفًا نجديًا، واصفًا إياها بـ “هدية غالية على قلبي من أهلنا في سوريا الحبيبة”.

وكان آل الشيخ قد عبّر سابقًا عن سعادته بـ “عودة الفن السوري إلى الحضن العربي”، مشيرًا إلى مفاجآت كبيرة ستشهدها فعاليات موسم الرياض وخارجه، مؤكدًا أن سوريا “دائمًا في القلب”.

وفي مؤتمر صحفي أقيم مطلع أكتوبر الجاري للإعلان عن أبرز فعاليات النسخة السادسة من “موسم الرياض”، شدد آل الشيخ على أهمية دعم المحتوى السوري، مؤكدًا أنه يحظى بقبول كبير لدى الجمهور السعودي.

