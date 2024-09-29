نحو 18 مليون سائح يزور السعودية منذ بداية العام

أعلنت السعودية عن “زيادة ضخمة في عدد السياح الذين زارو المملكة هذا العام، مقارنة ببيانات العام الماضي 2023”.

وقالت وزارة السياحة السعودية، إن “المملكة استقبلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي 2024، 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023”.

وأوضحت أن “هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 73% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، وهو العام الذي أطلقت فيه السعودية مواسمها الترفيهية، وأبرزها موسم الرياض”.

وأشارت الوزارة، “إلى أن عدد السياح الوافدين من الخارج لأغراض الترفيه والعطلات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 4.2 مليون سائح وافد من الخارج، بنسبة نمو تقدر بـ 25% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023، ونسبة نمو تقدر بـ656% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019”.

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، “وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 20 مليون زائر بينهم 206 آلاف سائح، ويتوزع هذا العدد على الأشهر من أكتوبر 2023 وحتى مارس2024”.

بلغ عدد السياح الوافدين من الخارج لغرض الترفيه والعطلات 4.2 مليون سائح خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024م، بنسبة نمو تقدر بـ 25% مقارنةً بالفترة المماثلة من 2023م، ونسبة 656% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م.#يوم_السياحة_العالمي pic.twitter.com/IgQwvp6Li3 — وزارة السياحة (@Saudi_MT) September 28, 2024