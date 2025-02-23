ندوة علمية حول حساب الأهلة في ميزان الفقه الإسلامي

تنظم الهيئة الليبية للبحث العلمي ندوة علمية بعنوان “حساب الأهلة في ميزان الفقه الإسلامي” بالتعاون مع دار الإفتاء الليبية وعدد من مراكز الهيئة البحثية والمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية.

وأفادت الهيئة بأن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تعزيز ونشر الثقافة العلمية والمعرفة في المجتمع.

وستُنظم الندوة يوم الثلاثاء القادم على تمام الساعة 10 صباحا بمقر المركز الليبي لبحوث التقنيات الجوية في منطقة عين زارة بطرابلس.

يُشار إلى أن الهيئة تأسست سنة 1978م لغرض تنفيذ مخططات الدولة الاستراتيجية من خلال اتّباع منهجية البحث العلمي، وتعبئة جهود العلماء والباحثين والخبراء والمخترعين في مختلف المجالات.

وتقوم الهيئة بمتابعة واجباتها المتمثلة في إدارة ومتابعة البحوث والدراسات في المراكز البحثية التابعة لها ذات الاختصاصات في شتى مجالات البحث العلمي، وذلك من خلال اعتماد الخطط والبرامج البحثية، وتقديم الدعم المادي، وإعداد وتوثيق التقارير العلمية، والمتابعة الدورية للأبحاث والدراسات والتطوير العلمي.