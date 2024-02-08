ندوة علمية للتعريف بالبرنامج الوطني للتوعية والإصلاح

انطلقت اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، الندوة العلمية المؤسساتية للتعريف بالبرنامج الوطني للتوعية والإصلاح التي نظمتها الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بحضور رئيس الهيئة محمد العباني، والنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بحضور عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجهات الأمنية، والوعاظ وأئمة المساجد.

وتهدف الندوة لتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المعنية بالأمن المجتمعي فكرا، وعقيدا، وسلوكا للإسهام في تطوير أساليب التوعية من الظواهر الهدامة.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور، على أهمية إقامة البرامج التوعوية والإصلاحية التي تهدف لتحصين أبنائنا من الظواهر الهدامة، والانحراف، والرذيلة.

وأوضح الكوني بأن الندوة التي تهدف لحماية الدين من الرذائل الأخلاقية، والآفات الفكرية تحمل رسالة أن مؤسسات الدولة تساهم في حماية الوطن والمواطن من الأفكار الهدامة.

وشدد النائب بالمجلس الرئاسي على ضرورة الاستمرار في معركة التوعية والإرشاد لتعم أرجاء البلاد خلال هذه المرحلة لحماية ديننا الإسلامي الذي تتجاذبه الأفكار وتؤثر فيه بشكل سلبي ويكون ضحيته أبنائنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي نتيجة استخدامها بطريقة سلبية، الأمر الذي يتطلب العمل لاستغلال هذه الصفحات والمواقع الإلكترونية الاستغلال الأمثل من خلال التوعية والإرشاد.

وأشار الكوني إلى الصراعات التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية نتج عنه ضعف المؤسسات، وتفكك أيدولوجية المجتمع الليبي، وبجهود الخيرين من أبناء الوطن سيتم غرس القيم والاخلاق، بنشر الفضيلة ومكافحة الرذيلة.

وأشاد بجهود الهيئة لإقامتها البرنامج الوطني لمساهمته في التوعية من الأفكار الهدامة وغرس القيم الدينية السمحاء.

كما أكد الكوني بأن هذه الندوة بداية المعركة الحقيقية للمحافظة على الدين، والقيم، والأخلاق، والتوصيات التي ستخرج بها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستساهم بشكل مباشر في مكافحة دعاة التنصير ،والرديلة، ومحاربة الظلام الفكري العقائدي، وأكد دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي تساهم لغرس الفضيلة في نفوس أبنائنا للمحافظة على تعاليم ديننا السمحاء.