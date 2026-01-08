نستله تسحب منتجات مخصصة لـ«الأطفال» وتدعو للتوقف عن استخدامها

أعلنت شركة نستله عن سحب عالمي لدفعات محددة من حليب الأطفال التابع لعلامة SMA، بعد الاشتباه في احتوائها على مادة سامة قد تشكّل خطرًا على صحة الرضّع.



وأوضحت الشركة أن قرار السحب جاء كإجراء احترازي عقب اكتشاف احتمال وجود مادة تُعرف باسم «سيريوليد»، وهي سمّ قد يسبب أعراضًا تشمل الغثيان والقيء وآلام البطن، وقد يؤدي في حالات نادرة إلى مضاعفات خطيرة.

من جانبها، أكدت هيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA) أن هذه المادة مقاومة للحرارة، ولا تتأثر بالغليان أو بطرق تحضير حليب الأطفال، داعية إلى الالتزام الفوري بإجراءات السحب وعدم استخدام المنتجات المشمولة بالتحذير.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، أشارت نستله إلى أنه لم تُسجّل حتى الآن أي حالات مرضية مؤكدة مرتبطة بهذه الدفعات، مؤكدة أن السحب يأتي في إطار الحرص على سلامة الأطفال ورفاههم، التي تمثل أولوية قصوى للشركة.

ودعت الشركة المستهلكين إلى التحقق من رمز الدفعة المدون على عبوات المنتجات، والتوقف عن استخدامها فورًا في حال مطابقتها للدفعات المتأثرة، مؤكدة أنه سيتم تعويض جميع العملاء المتضررين.

كما أوضحت هيئة معايير الغذاء البريطانية أن باقي منتجات نستله غير متأثرة، وأن مصدر التلوث يعود إلى أحد المكونات التي تم توريدها من مزوّد خارجي، مشددة على ضرورة مراجعة الطبيب في حال ظهور أي أعراض مقلقة لدى الأطفال.

يُذكر أن مادة «سيريوليد» تنتجها بعض سلالات بكتيريا العصوية الشمعية، وقد تسبب أعراضًا شبيهة بالتسمم الغذائي خلال فترة قصيرة من التعرض لها.