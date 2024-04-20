نصائح لإنقاص الوزن بسرعة وبشكل آمن

قدم موقع “هيلث لاين Health line”، الذي يعنى بالأمور الصحية، عددا من النصائح لإنقاص الوزن بسرعة وبشكل دائم وآمن.

وفيما يلي أهم النصائح التي عرضها الموقع:

تناول البروتين والدهون والخضروات والكربوهيدرات المعقدة في الوجبات اليومية.

الحركة المستمرة: إذ توصي الإرشادات بجمع تمارين القلب مع تمارين رفع الأثقال من أجل الصحة الجيدة.

تناول المزيد من الألياف: لكونها تتحرك ببطء في الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في الشعور بالامتلاء لفترة أطول لدعم فقدان الوزن.

تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكر المضاف: يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ خلال 7 أيام.

تقليل السعرات الحرارية: التي يتم تناولها بشكل يومي والتركيز أكثر على النشاط البدني، ما يساعد على إنقاص الوزن بسرعة وبشكل مستدام.

تناول الطعام بوعي وامتلاك فهم جيد لكيفية استجابة الجسم للأكل.

شرب الكثير من الماء: إذ يمكن أن يعزز هذا الأمر فقدان الوزن من خلال تقليل استهلاك الطعام، خاصة إذا تم شرب الماء قبل كل وجبة.

الحصول على كمية كافية من النوم كل ليلة مفيد جدا لفقدان الوزن.