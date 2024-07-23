نصائح لزيادة القدرة على التركيز عند الأطفال

قدّمت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، مجموعة من النصائح لزيادة التركيز والذاكرة لدى الأطفال.

وقالت الصحيفة، إنه “يمكن للوالدين دعم تنمية مهارة القدرة على التركيز، من خلال بعض الأساليب الصحية، ومنها:

التنفس البطني أو الحجابي: يساعد في خفض ضغط الدم وتعزيز الوضوح العقلي، مما يسهل التركيز، ويمكن تعليم الأطفال هذه المهارة لتقليل القلق المرتبط بالمهام الصعبة.

نظام غذائي متوازن: غني بالمغذيات، يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات، كما تدعم الأطعمة الغنية بأحماض “أوميغا 3″، مثل الجوز وبذور الشيا والأسماك الدهنية، نمو الدماغ ووظيفته.

تقليل الانحرافات: يساعد خلق بيئة خالية من المشتتات مثل الموسيقى الصاخبة والتلفاز والألعاب الأطفال على التركيز، وتقليل استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أوقات الدراسة يمكن أن يكون مفيدًا.

شرب الماء بانتظام: يؤثر الجفاف سلبًا على التركيز والوظيفة المعرفية، وتشجيع الأطفال على شرب الماء كل 20 دقيقة يساعد في الحفاظ على ترطيبهم ونشاطهم.

جدول دراسة منتظم: تساعد الدراسة في الوقت نفسه كل يوم في بناء عادة دراسية منتظمة، مما يسهل على الأطفال التركيز مع مرور الوقت.