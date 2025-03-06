نصائح هامّة للصائمين في رمضان

مع حلول شهر الصيام، يعاني الكثيرون من العديد من المشاكل الصحية، نتيجة تغيير نظامهم الغذائي وعادات النوم وغيرها.

وفي هذا السياق، قدّمت منظمة الصحة العالمية وخبراء في الصحية، مجموعة نصائح خلال شهر رمضان:

تناول الكثير من السوائل بعد الإفطار لتعويض الجفاف، وينصح بتناول 10 أكواب من المياه على الأقل يوميا، وتناول الأطعمة المرطبة مثل الحساء والسلطة الخضراء.

تناول الطعام ببطء عند الإفطار والبدء بالكثير من السوائل والأطعمة قليلة الدسم والغنية بالسوائل.

بدء الإفطار بتناول حبات قليلة من التمر لأنه مصدر غني بالألياف، وتناول الخضروات لتزويد الجسم بالفيتامينات والمغذيات، والحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة، وكذلك تناول اللحوم خالية الدسم.

الحصول على قدر كاف من النوم المتواصل خلال الليل لمدة لا تقل عن 4 ساعات قبل الاستيقاظ للسحور.

ينبغي الحرص على ممارسة الرياضة قبل ساعة من الإفطار لإنقاص الوزن وحرق الدهون.

عدم تخطي وجبة السحور لا سيما من الحبوب الكاملة مثل الخبز، والفاكهة مثل الموز أو التفاح أو الفراولة، والبروتين مثل الحليب أو الزبادي أو البيض المخفوق، مع شرب الكثير من الماء.

تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والكولا، لأنها تسبب الجفاف والصداع والتعب.

تجنب الإفراط في الطعام، لأن الوجبات الكبيرة تسبب حرقة في المعدة وزيادة الوزن.

تجنب الإفراط في تناول الطعام ليلا قبل النوم مباشرة، لأنها تسبب اضطرابا في النوم.

تجنب تناول الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر، بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بها، كمشاكل في الجهاز الهضمي والانتفاخ.

تجنب تناول الطعام عدة مرات في المساء، والتقليل من الملح لأنه يسبب العطش.

ينبغي على مرض السكري استشارة الطبيب فيما يتعلق بالأدوية والتغذية والنشاط البدني، ومن الأفضل للحوامل تجنب الصيام.

نصائح غذائية خلال فترة «الصيام»

قدم طبيب مصري، نصائح غذائية للمسلمين خلال فترة الصيام، محذرا من “تناول الإفطار فورا بعد أذان المغرب”.

وأوضح الطبيب المصري المشهور حسام موافي، “أن عملية الأكل تمر بمرحلتين أساسيتين هما الهضم والامتصاص”.

وقال الدكتور حسام موافي، إن “عملية الامتصاص تكون أكثر فعالية عند تناول الطعام بعد فترة الصيام مباشرة”، محذرا من “تناول الوجبة الأساسية فور سماع أذان المغرب”.

وبحسب موقع “المصري اليوم”، أشار إلى أن “الأفضل للصائم هو تناول وجبة خفيفة عند الإفطار تتكون من ربع رغيف مع جبنة بيضاء وكوب شاي بلبن. وبعد أداء صلاة المغرب والعشاء، يمكن تناول الوجبة الأساسية، على أن يتم إنهاء اليوم بتناول الزبادي مع عسل النحل قبل أذان الفجر”.

وشدد على “أهمية تقليل نسبة الامتصاص من خلال تجنب الوجبات الثقيلة التي تحتوي على كميات كبيرة من الطعام أو الحلويات”.

وأكد على “ضرورة تقسيم الوجبات إلى ثلاث مرات بشكل صحي وموزون بالطريقة التي تم ذكرها، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة الصحية المثلى خلال فترة الصيام”.