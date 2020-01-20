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نصاب باسم القصر الملكي أوقع بعشرات الضحايا بالمغرب

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 20 يناير 2020 - 10:25
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نصابا انتحل شخصية مسؤول في القصر الملكي المغربي خدع عشرات الضحايا [العالم]

أفادت صحيفة “المساء” المغربية بأن نصابا انتحل شخصية مسؤول في القصر الملكي المغربي خدع عشرات الضحايا وأوقعهم في حبائله.

وذكرت أن العشرات من الضحايا تقدموا بشكاوى لدى مصالح الأمن بهذا الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن ضحايا هذا الاحتيال، أن المتهم الرئيس كان ضمن شبكة منظمة، مشيرين إلى أنه أوهم الكثيرين بقدرته على توظيفهم “في مصالح تابعة للقصر الملكي بالرباط، أو إدماجهم في القوات المسلحة الملكية، أو مساعدتهم في الهجرة إلى الخارج”.

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وكانت وسائل إعلام غربية تطرقت في أكثر من مناسبة إلى جرائم احتيال مماثلة، كان آخرها في أغسطس من العام الماضي، حيث أطيح في مدينة طنجة بمحتال اتهم بالاحتيال “على المواطنين وإيهامهم بأنه موظف سامي بالقصر الملكي، وبمقدوره التدخل في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا تدبير الوظائف في الإدارات العمومية”

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