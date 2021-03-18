نصر الله: جهات خارجية وداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية

قال أمين عام “حزب الله” اللبناني حسن نصر الله، إن لديه معلومات تفيد بأن جهات خارجية وبعض الجهات الداخلية تدفع لبنان باتجاه حرب أهلية.

وأضاف في كلمة اليوم الخميس أنه “لا يجوز تحت عنوان الأزمة الاقتصادية أو السياسية أن نسمح لأحد بدفع لبنان إلى الحرب”.

وتابع أن “الأزمة التي نحن فيها لها عدة أسباب، وإذا أردنا أن نعالج سببا واحدا ونتجاهل باقي الأسباب فإن ذلك لن يؤدي إلى نتيجة”.

وأوضح أن هناك من يدفع نحو حرب أهلية في لبنان “كما جرى في اليمن والعراق وسوريا وأفغانستان”، لافتا إلى أن “الأمثلة كثيرة من اليمن وسوريا والعراق حول تشغيل المخابرات الأمريكية لداعش والجماعات التكفيرية لتدمير الدول والجيوش، لكي تصبح إسرائيل الملجأ ودرة التاج في هذه المنطقة”، وفق قوله.

وأكد نصر الله أن “تشكيل الحكومة هي الخطوة الأولى من أجل الوصول إلى الحلول”، مضيفا “لقد قبلنا بحكومة اختصاصيين غير حزبيين، وإذا اتفق الرئيسان الاثنين المقبل على هكذا حكومة فنحن ماضون بذلك”.

وأشار إلى أن “حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية ستسقط”.

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، قال بعد اجتماعه اليوم بالرئيس ميشال عون، إن الأولوية هي تشكيل الحكومة لوقف الانهيار الاقتصادي واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.