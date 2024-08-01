«نصر الله»: دخلنا مرحلة جديدة وردنا قادم وحتمي

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن المواجهة تجاوزت مرحلة الإسناد، وتحولت إلى معركة كبرى وإن الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر آت لا محالة، وسيكون جديا وحقيقيا ومدروسا.

وأكد نصر الله -في كلمة له اليوم الخميس خلال تشييع القائد العسكري فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل خلال غارة لها ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء- أن على العدو ومن هم خلف العدو انتظار ردنا الآتي حتما ولا نقاش ولا جدل وبيننا الأيام والليالي والميدان.

وقال إن العدو لا يعرف من أين سيأتي ردنا هل من شمال فلسطين أو جنوبها وهل سيكون متفرقا أم متزامنا، مضيفا نحن نبحث عن رد حقيقي وليس شكليا كما يروج البعض بل هو رد مدروس جدا.

وأكد أن المنطقة أمام معركة كبرى ستكون لها تداعيات لا يدركها البعض على مستقبل العدو، مضيفا نحن أمام معركة كبرى تجاوزت الأمور فيها مسألة الإسناد بعد اغتيال شكر في بيروت واستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في طهران.

وأوضح أن اغتيال القائد هنية في طهران تؤكد غباء العدو الذي تصور أن إيران سوف تسكت عن ما جرى، مؤكدا أن المسؤولين الإيرانيين يرون أنه تم المس بسيادتهم وهيبتهم وأمنهم القومي وشرفهم.