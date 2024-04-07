نصف نهائي أبطال إفريقيا.. هذه المواعيد وأفضلية للأهلي

حقق الترجي التونسي انتصارا دراماتيكيا مساء السبت، ليكتمل عقد الأندية المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع حضور عربي متكرر يعزز الفرص ببقاء اللقب عربيا للمرة الثامنة على التوالي.

وخطف الترجي التأهل بركلات الترجيح من أرض فريق أسيك ميموسا الكوت ديفواري، ليضرب موعدا مع ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

وعلى الناحية الأخرى، سيواجه الأهلي المصري البطل السابق للبطولة عام 2015، نادي مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي مثير.

مواعيد المباريات

ذهاب دوري أبطال إفريقيا سيكون يومي 19 و20 أبريل المقبل، وسيشهد اللقاءين:

الترجي وماميلودي صن داونز في رادس.

مازيمبي والأهلي في الكونغو الديمقراطية.

الإياب سيكون يومي 26 و27 أبريل:

ماميلودي صن داونز والترجي في جنوب إفريقيا.

الأهلي ومازيمبي في القاهرة.

أفضلية للأهلي

وسيدخل الأهلي المصري حامل لقب البطولة، بأفضلية، تتمثل بخوض لقاء الإياب على ملعبه وبين جماهيره، مما يتيح له فرصة تعويض الذهاب وتحديد الحسم في مصر.

وكان الأهلي قد استفاد من هذه الأفضلية أمام سيمبا التنزاني، حيث انتصر في الذهاب خارج ملعبه، ووضع سيمبا في مأزق في القاهرة، ورفع الضغوطات عن لاعبي الأهلي.