نظارات ذكية بتقنيات «الذكاء الاصطناعي».. شاومي تطلق حاسب احترافي بـ«المواصفات والأداء»

أعلنت شركة “تيكنوTecno”، عن تطوير نظارات ذكية تعمل مع تقنيات “الذكاء الاصطناعي”.



وبحسب الشركة، “تبدو النظارات الجديدة التي أتت بنموذجين باسم “Tecno AI Glasses” و”Tecno AI Glasses Pro”، مثل أي نظارة عادية من حيث الشكل، لكنها تحتوي على الكثير من التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وصنعت هياكلها من المغنيزيوم ومواد مركبة متينة وخفيفة الوزن”.

ووفق الشركة، “زوّدت هذه النماذج بمساعد ذكي يسمى Tecno Ella، يمكن تنشيطه عن طريق لمس حافة النظارة أو عن طريق الأوامر الصوتية، ومع تفعيل هذا المساعد يقوم الذكاء الاصطناعي الموجود في النظارة بالتعرف على الأشياء التي ينظر إليها المستخدم ويعرض له معلومات عنها”.

وبحسب الشركة، “حصلت النظارة، على كاميرات تستعمل لتسجيل مقاطع الفيديو، أو يمكن توجيهها نحو النصوص المكتوبة ولوحات الإعلانات ليقوم الذكاء الاصطناعي الموجود في النظارات بترجمة النصوص والكتابات، ودعمت نسخة Pro من هذه النظارات بتقنيات الواقع المعزز وتقنيات تحديد المواقع”.

“شاومي” تعلن عن أحدث حواسبها المحمولة

أعلنت “شركة شاومي Xiaomi”، عن حاسبها المحمول الجديد الذي صنف من أفضل الحواسب الاحترافية من حيث المواصفات والأداء”.

وبحسب الشركة، “يضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالجات Intel Core Ultra 7 255H ومعالجات Intel Core Ultra 5 225H يصل ترددها إلى 5.1 غيغاهيرتز، ويمكن لهذه المعالجات العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويأتي حاسب Redmi Book Pro 16 الجديد بهيكل أنيق التصميم، وزنه 1.88 كلغ، سماكته 15.9 ملم”.

ووفق الشركة، “حصل على شاشة LCD، مقاسها 16 بوصة، دقة عرضها (1920/3072) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، سطوعها يعادل 500 شمعة/م تقريبا، وتدعم هذه الشاشة تقنيات Dolby Vision، ويضمن الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالجات Intel Core Ultra 7 255H ومعالجات Intel Core Ultra 5 225H يصل ترددها إلى 5.1 غيغاهيرتز، ويمكن لهذه المعالجات العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي”.

ووفق الشركة، “حصلت نسخ الحاسب على ذواكر وصول عشوائي 16 و32 غيغابايت، وعلى ذواكر داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت، كما جهّزت ببطارية تعمل لمدة 30 ساعة تقريبا بالشحن الواحدة في حال استخدام الحاسب للقراءة أو تصفح الإنترنت، كما جهّز Redmi Book Pro 16 بمنفذي USB-C، ومنفذ Thunderbolt، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات”.