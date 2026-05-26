نظارات غوغل الذكية.. ثورة جديدة في «الترجمة الفورية»

كشفت شركة غوغل خلال فعاليات مؤتمرها السنوي “Google I/O 2026” عن أول نظارة ذكية جديدة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في مجال الحوسبة القابلة للارتداء، مع تركيز خاص على الترجمة الفورية والتفاعل اللحظي مع البيئة المحيطة، وفق ما نقل موقع “appleinsider.ru”.

وبحسب الإعلان، طوّرت غوغل هذه النظارة بالتعاون مع شركتي سامسونغ وQualcomm، حيث تعمل بنظام تشغيل جديد يحمل اسم Android XR، والمخصص للأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الواقع المعزز، على أن تبدأ مبيعات النظارة في خريف 2026 دون تحديد موعد دقيق للإطلاق.

وتعتمد النظارة على مساعد الذكاء الاصطناعي “Gemini AI” المدمج، والذي يمكن تشغيله عبر الأمر الصوتي “Hey Google” أو من خلال لمسة بسيطة، ليقدّم تجربة تفاعلية فورية تعتمد على الصوت، رغم عدم وجود شاشة داخل العدسات، إذ يتم عرض المعلومات للمستخدم بشكل صوتي مباشر عبر سماعات مدمجة داخل النظارة.

وتبرز ميزة الترجمة الفورية كأحد أهم الابتكارات في هذا الجهاز الجديد، إذ تتيح ترجمة الكلام المنطوق والنصوص الظاهرة أمام المستخدم في الوقت الفعلي، حيث يمكن للمستخدم مثلًا النظر إلى قائمة طعام مكتوبة باللغة اليابانية في طوكيو، ليقوم مساعد Gemini بترجمتها فورًا وتحويلها إلى صوت يُسمع مباشرة داخل أذنه.

كما تدعم التقنية الترجمة أثناء المحادثات الحية، حيث يتحدث الطرف الآخر بلغة مختلفة، بينما يستمع المستخدم إلى الترجمة بشكل فوري عبر النظارة، مع الإشارة إلى أن غوغل لم تكشف بعد عن قائمة اللغات المدعومة، إلا أن التوقعات تشير إلى دعم واسع بالاعتماد على قدرات Google Translate.

ولا تقتصر قدرات النظارة على الترجمة فقط، بل تمتد إلى تحليل المشهد في الوقت الحقيقي، مثل قراءة تقييمات المطاعم، أو تفسير إشارات المرور غير الواضحة، ما يفتح الباب أمام تجربة استخدام تعتمد على فهم البيئة المحيطة بشكل ذكي ومباشر.

كما توفر النظارة إمكانيات ملاحية صوتية تعتمد على الكاميرا، مع إمكانية اقتراح مسارات بديلة أو إضافة محطات توقف، إلى جانب التحكم بالمكالمات والرسائل وتشغيل الموسيقى، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى إمكانيات تحريرها عبر محرك الذكاء الاصطناعي “Nano Banana”.

ويأتي هذا الإعلان في سياق سباق عالمي متسارع بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير أجهزة الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء، حيث تسعى غوغل إلى تعزيز موقعها في هذا المجال عبر دمج قدرات Gemini AI في أجهزة يومية يمكن ارتداؤها بسهولة.

هذا ويشير خبراء التقنية إلى أن سوق النظارات الذكية يشهد تحوّلًا كبيرًا نحو “الحوسبة المحيطة”، حيث يصبح الجهاز قادرًا على فهم ما يراه المستخدم والتفاعل معه مباشرة، وهو ما يمثل نقلة من الهواتف الذكية إلى أجهزة أكثر اندماجًا مع الحياة اليومية.