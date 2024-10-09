نظارات مدعومة «بالذكاء الاصطناعي»..  ثورة جديدة في علاج «الخرف»

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن شركة “أنيمورف”، “طوّرت نظارات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين حياة مرضى الخرف، من خلال مساعدتهم على التنقل في المهام اليومية بشكل مستقل”.

وبحسب الصحيفة، “تتميز هذه النظارات بشاشة تعرض تعليمات حول كيفية استخدام الأجهزة المنزلية، وتحديد الأشياء في البيئة المحيطة، وتتعلم النظارات من التفاعلات السابقة لتصبح أكثر توافقًا مع احتياجات المستخدمين بمرور الوقت، إلى جانب احتوائها على ميكروفون ومكبرات صوت لتقديم إرشادات صوتية شخصية”.

ووفق الصحيفة، “يمكن للمستخدمين تسجيل واسترجاع الذكريات المرتبطة بأشياء معينة، مما يسهم في تعزيز الاستقلالية وتقليل الحاجة إلى واجهات معقدة”.

هذا وتأتي هذه النظارات “ضمن مجموعة من المشاريع النهائية في جائزة “لونغيتود” للتكنولوجيا الخاصة بالخرف، التي تدعمها “جمعية الزهايمر” في المملكة المتحدة، وتهدف إلى تحسين حياة المصابين بالخرف من خلال الحلول التكنولوجية، وتشمل الابتكارات الأخرى جهازا قابلا للارتداء يكشف احتمالية السقوط، وآخر يجمع بيانات عن الروتين اليومي، بالإضافة إلى نظام مراقبة يستخدم الرادار لمتابعة الحركة داخل المنزل. كما يجري تطوير هاتف يجمع بين تصميم تقليدي وشاشة لإجراء مكالمات الفيديو بسهولة”.

وبحسب الصحيفة، “تتوقع “جمعية الزهايمر” أن تسهم هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز استقلالية المرضى وتمكينهم من العيش بشكل أكثر كرامة، خاصة في منازلهم”.

وكان باحثون أعلنوا في أغسطس الماضي، “التوصل إلى اكتشاف قد يُحدث ثورة في علاج مرض الزهايمر”.