نظام FK-3000 الصيني.. حماية متطورة ضد الطائرات المسيرة والأهداف منخفضة الارتفاع

أشادت مجلة Military Watch Magazine بالنظام الصيني الجديد للدفاع الجوي الذي أطلق عليه اسم FK-3000، مشيرة إلى أنه مشابه إلى حد كبير للنظام الروسي “بانتسير” المستخدم لمكافحة الطائرات المسيرة في سوريا وليبيا وأوكرانيا، وقد أثبت كفاءته العالية في مختلف ميادين العمليات.

وأوضحت المجلة أن جيش التحرير الشعبي الصيني تزوّد بهذا النظام القتالي المتقدم المصمم لصد هجمات الطائرات المسيرة قصيرة المدى، مشيرة إلى أن هذا التحديث يعكس الطريقة التي استجابت بها القوات الصينية لدروس الصراع الروسي-الأوكراني، حيث لعبت الطائرات المسيرة دورًا حاسمًا في الهجمات والاستطلاع.

كما أشارت MWM إلى أن النظام الجديد سيتم عرضه رسميًا خلال بروفة العرض العسكري المقررة في 3 سبتمبر بمناسبة الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان.

مواصفات نظام FK-3000:

النوع: نظام دفاع جوي ذاتي الحركة متكامل للدفاع القريب ومكافحة الطائرات المسيرة.

نظام دفاع جوي ذاتي الحركة متكامل للدفاع القريب ومكافحة الطائرات المسيرة. البلد المصنع: الصين.

المنصة: مثبت على هيكل مركبة ذات 6 عجلات.

التسليح والأنظمة:

الصواريخ: مجهز بـ 24 صاروخًا من نوع TY-90 محمولة في حاويات إطلاق عمودية قابلة لإعادة التلقيم.

نوع الصواريخ: صواريخ جو-جو معدلة للدور الأرض-جو.

رأس الحرب: شديدة الانفجار.

نظام التوجيه: بحث حراري بالأشعة تحت الحمراء (IR Homing).

مدى الصواريخ: حوالي 6-8 كيلومترات.

سقف الاشتباك: حوالي 4-5 كيلومترات.

حوالي 4-5 كيلومترات. مدافع رشاشة: يحتوي البرج على مدفعين رشاشين عيار 12.7 ملم أو 14.5 ملم حسب بعض المصادر، بمعدل نيران مرتفع لمكافحة الأهداف الجوية منخفضة السرعة والخفيفة على مدى قريب.

الاستشعارات والرادارات:

رادار مسح نشط (AESA): رادار صفيف مرحلي إلكتروني نشط، بقدرة عالية على الكشف والتتبع متعدد الأهداف ومقاومة التشويش.

نظام بصري/كهروبصري (EO/IR): كاميرا بصرية وأخرى بالأشعة تحت الحمراء للتعرف والتتبع البصري، خاصة في ظروف التشويش الإلكتروني.

كاميرا بصرية وأخرى بالأشعة تحت الحمراء للتعرف والتتبع البصري، خاصة في ظروف التشويش الإلكتروني. نظام الحرب الإلكترونية (ECM): مجهز بنظام نشط لإعاقة وتشويش إشارات الطائرات المسيرة (soft-kill).

القدرات التشغيلية:

نطاق الاشتباك: مخصص للدفاع القريب ومكافحة الطائرات المسيرة (C-UAS).

عدد الأهداف: قادر على التعامل مع أسراب متعددة من الطائرات المسيرة المتزامنة بفضل رادار AESA ومجموعة الصواريخ الكبيرة.

الحركة والتكتيكات: مركبة ذاتية الحركة وقابلة للنشر بسرعة، ما يمكنها من مرافقة الوحدات المدرعة وتوفير غطاء دفاع جوي متنقل.

مركبة ذاتية الحركة وقابلة للنشر بسرعة، ما يمكنها من مرافقة الوحدات المدرعة وتوفير غطاء دفاع جوي متنقل. مستوى الأتمتة: عالي، مع القدرة على الكشف والتتبع والاشتباك مع الأهداف تلقائيًا أو بتحكم من المشغل.

ويعد نظام FK-3000 خطوة بارزة في تعزيز القدرات الدفاعية الصينية ضد التهديدات الجوية منخفضة الارتفاع، خصوصًا الطائرات المسيرة، ويعكس حرص الصين على الاستفادة من تجارب النزاعات الحديثة لتحديث ترسانتها الدفاعية.