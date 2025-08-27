«نعيم قاسم» بالزي العسكري: لن نسلم سلاحنا.. الموفد الأمريكي يجول جنوب لبنان

قام الموفد الأمريكي إلى سوريا، توم براك، بجولة في جنوب لبنان عبر طوافة عسكرية برفقة قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل.

وشملت الجولة زيارة عدد من المواقع الحدودية لتقييم الوضع الأمني ودعم تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

وأكد براك خلال الجولة أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني والأطراف الدولية لضمان استقرار الجنوب اللبناني.

وكان براك ونائبة الموفد الأمريكي إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، قد التقيا رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيسي البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، مؤكدين عدم الرغبة في خوض حرب أهلية في لبنان، وأن انسحاب إسرائيل من الجنوب سيتم وفق وتيرة نزع سلاح حزب الله.

«نعيم قاسم» بالزي العسكري: لن نسلم سلاحنا

بثت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، مقطع فيديو للأمين العام للحزب نعيم قاسم وهو يرتدي الزي العسكري، بعنوان “سيرى العالم بأسنا”.

وجاء الفيديو متزامنًا مع خطاب قاسم الأخير، الذي أكد فيه أن حزب الله لن يسلم سلاحه، مشددًا على أن “السلاح الذي يحمينا لن نتخلى عنه”.

ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوعين من قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح وبسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، حيث أكد قاسم أن لبنان بحاجة لاستعادة سيادته، معتبراً أن “كل المشاكل التي نعانيها هي من العدو الإسرائيلي ومن الاحتلال”.

في المقابل، أكد المبعوث الأمريكي توم براك أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن تل أبيب ستقابل هذه الخطة بتقديم خطتها للانسحاب من لبنان.

وقال براك خلال مؤتمر صحفي: “لا نريد حربًا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن الأهم هو نزع سلاح حزب الله”، مضيفًا أن الحكومة اللبنانية قدمت 11 نقطة للالتزام بخطة نزع السلاح.

وكان براك قد اجتمع الأحد الماضي في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لبحث الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان والمفاوضات مع سوريا، وفق ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.

وفي تطور منفصل، انتقد حزب الله يوم الأربعاء الموقف الأمريكي تجاه الإعلاميين اللبنانيين في القصر الجمهوري، بعد أن وصف المبعوث الأمريكي سلوك الصحفيين بـ”الحيواني”.

وقال الحزب في بيان إنه “لم يتفاجأ بمنطق السفاهة والاستعلاء والغطرسة الأمريكية”، مطالبًا السلطات اللبنانية باستدعاء السفيرة الأمريكية وتوبيخها.

وتعرض المبعوث الأمريكي لانتقادات واسعة بعد حديثه للصحفيين قائلًا: “في اللحظة التي يتحول فيها الوضع إلى فوضى والتصرف كحيوانات، سنغادر”، وأضاف مخاطبًا الصحفيين: “تريدون أن تعرفوا ماذا يجري، تصرفوا بشكل حضاري”.

بدورها، أعربت رئاسة الجمهورية اللبنانية عن أسفها لكلام صدر عفوًا عن منبرها، مؤكدة تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها.

نواب وشخصيات سياسية يقدّمون شكوى جزائية ضد أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم

قدم عدد من النواب اللبنانيين والشخصيات الحزبية والسياسية شكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أمين عام “حزب الله” نعيم قاسم، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي حذر فيها من احتمال اندلاع فتنة قد تؤدي إلى حرب أهلية في حال نزع سلاح الحزب.

وشارك في تقديم الشكوى النواب أشرف ريفي، والياس الخوري، وجورج عقيص، وكميل شمعون، والنائب السابق أدي أبي اللمع، إضافة إلى رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض.

وأكد ريفي أن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ”الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم” بخطة دستورية تؤكد أن الدولة تجمع اللبنانيين، بينما أشار عقيص إلى أن القضاء هو الجهة التي تحمي الحريات وتضمن تنفيذ القرارات الحكومية، معرباً عن ثقته الكبيرة في أن تأخذ العدالة مجراها.

بدوره، أوضح محفوض أن الشكوى تم تقديمها بصيغة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم، مؤكداً حرصهم على حماية السلم الأهلي والالتزام بالمسار القانوني.

وجاءت الشكوى بعد تصريحات قاسم التي أثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية اللبنانية، حيث حذر من فتنة قد تؤدي إلى حرب أهلية في حال تم نزع سلاح “حزب الله”.

الرئاسة اللبنانية تدين إهانة الصحافيين على خلفية مؤتمر المبعوث الأمريكي

أصدرت الرئاسة اللبنانية، بياناً أدانت فيه ما وصفته بالإهانة التي تعرض لها الصحافيون خلال مؤتمر المبعوث الأمريكي توم براك في قصر بعبدا، دون الإشارة إليه بالاسم.

وقالت الرئاسة على منصة “إكس”: “تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفوا عن منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم، وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، يهمها أن تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه إليهم كل التحية على جهودهم وأدائهم المهني والوطني”.

وجاء البيان بعد أن أثار كلام الموفد الأمريكي استياء الصحافيين، حين قال لهم قبيل بدء المؤتمر: “اصمتوا لحظة… في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويا و’حيوانيا’ سنغادر”، وهو ما اعتبره عدد من الصحافيين إساءة مباشرة.

في هذا السياق، أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه “المعاملة غير اللائقة” تجاه الإعلاميين، معتبرة توصيف الموفد الأمريكي لتصرفاتهم بأنه “حيواني” تجاوزاً لأصول اللياقة والدبلوماسية، مؤكدة أن هذا الكلام مرفوض تماماً، ومطالبة بتقديم اعتذار علني للإعلام اللبناني، مع التحذير من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال تجاهل الطلب.

كما أكد الموفد الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية مشروط بتنفيذ خطة الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن تل أبيب ستقدم بدورها خطة للانسحاب وفق هذه الشروط.

السفارة الإيرانية تنتقد المبعوث الأمريكي بعد توبيخه للصحفيين في بيروت

علّقت السفارة الإيرانية في بيروت على تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك التي تضمنت توبيخًا للصحفيين، معتبرة أن السياسة الأمريكية “غارقة في ازدراء الشعوب”.

وجاء في بيان السفارة، حسب وكالة مهر، أن تصريحات باراك من قصر بعبدا يوم الثلاثاء تعكس “التسلط والعنجهية كما هو حال القائمين عليها”، مشيرة إلى أن كلامه كشف “الحقد الأعمى تجاه المناضلين الشرفاء في العالم”.

وكان المبعوث الأمريكي قد توجه إلى الإعلاميين قبيل بدء مؤتمر، قائلاً: “اصمتوا لحظة… في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضويًا و’حيوانيًا’ سنغادر”، ما أثار استياء عدد من الصحفيين الذين اعتبروا كلامه إهانة غير مقبولة.

وأصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانًا استنكرت فيه بشدة ما وصفته بـ”المعاملة غير اللائقة” التي تعرض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أن تصريحات المبعوث الأمريكي “خارج عن أصول اللياقة والدبلوماسية”.

وأعربت النقابة عن أسفها لأن مبعوث دولة كبرى وصف تصرف الصحفيين في القصر الجمهوري بأنه “حيواني”، مؤكدة أن هذا الكلام غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلاً.

الرئيس المصري السيسي يشيد بخطوات لبنان لاستعادة الاستقرار ويؤكد دعم القاهرة الكامل لوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه اليوم الأربعاء رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، بالجهود الإيجابية التي بذلتها الحكومة اللبنانية في الأشهر الأخيرة لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكد السيسي دعم مصر الكامل لمساعي لبنان في استعادة الاستقرار والمضي قدمًا في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لضمان سلامة واستقرار لبنان ووحدته الوطنية.

وشدد الرئيس المصري على موقف بلاده الثابت الداعم لسيادة لبنان، معربًا عن استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لضمان استقرار لبنان والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب البلاد، كما أكد أهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لتمكينه من أداء مهامه الوطنية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره الكبير للدعم المصري الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، مشيرًا إلى الاستعداد لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة لاحقًا هذا العام.

وشهد اللقاء أيضًا توافقًا في الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية تكثيف الجهود لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات الإقليمية مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

يأتي ذلك في ظل استمرار تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، حيث لم تلتزم إسرائيل بالكامل بانسحابها من المناطق المحتلة جنوب لبنان، مما يواصل إثارة التوترات في المنطقة.