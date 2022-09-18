نقابة الصحفيين تستنكر طرد «عادل جمعة» إحدى الصحفيات المشاركات في المؤتمر الصحفي

استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين قيام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي الخاص به بطرد إحدى الصحفيات المشاركات في المؤتمر.

وأعربت النقابة عن استهجانها مثل هذه الأفعال والإساءات ضد الصحفيين، مؤكدة على حق الصحفيين في الحصول على المعلومة انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي كفلته المادة (14) من باب الحقوق والحريات العامة في الإعلان الدستوري.

وأعربت النقابة عن تضامنها مع الصحفية في حقها بطرح أي سؤال على الجهات المعنية في حالة المؤتمرات الصحفية أو غير ذلك، حتى يتحصل المواطن على المعلومة الصحيحة ومن مصدرها الرئيس.

ودعت النقابة كافة المسؤولين شرقاً وغرباً وجنوباً إلى الإطلاع بمسؤولياتهم وإحترام الصحفيين وتقدير جهودهم في ايصال المعلومة والحقيقة الى الناس بعيداً عن اساليب الترهيب أو التهديد.