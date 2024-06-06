نقابيون يطالبون بتأميم شركة نفطية في المغرب لإنقاذها من التصفية

نظم المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” في المغرب اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بإنقاذ الشركة وعودة الإنتاج، ونددوا بالأوضاع المزرية التي يعيشها عمال ومتقاعدو الشركة. وشركة سامير هي شركة عامة مدرجة فى سوق الدار البيضاء منذ مارس 1996، تعمل فى تصفية البترول الخام , صناعة تحويل مشتقات البترول وجميع الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول لتلبية الاحتياجات الداخلية للسوق المغربى , و تم تأسيسها منذ يناير 1959.

واستنكر المحتجون “البلوكاج” الذي يحول دون العودة لصناعة التكرير في الشركة، التي وضعت في طور التصفية منذ ثماني سنوات، وتعيش على وقع الخراب الذي يطالها.

واتهم المحتجون الحكومة بالتهرب من مسؤولياتها في إنقاذ الشركة من التدمير والاقتلاع، معتبرين أن الأمر لا علاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في سوق النفط بالمغرب.