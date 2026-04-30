نقلة نوعية في القطاع الصحي.. اجتماع يحدد خطوات لتحسين الأداء

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج اجتماعاً، مع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، حيث تم تخصيص اللقاء لمناقشة سير العمل في القطاع الصحي وسبل دعم خطط التطوير الرامية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

واستعرض الوزير خطة الوزارة لتحديث المرافق الصحية وتحسين جودة الخدمات مع متابعة دقيقة لمستوى الأداء داخل المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المدن.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تم بحث سبل وضع حلول تضمن استمرارية الإمداد دون انقطاع.

كما بحث الجانبان مراحل إنجاز المشاريع الصحية قيد التنفيذ، حيث شدد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة العمل لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن. وركز الاجتماع على آليات دعم الأطقم الطبية ورفع كفاءتها من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متطورة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية تنفيذ خطة عمل شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية الصحية وتأمين المخزون الدوائي، بما يضمن إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية الملموسة للمواطن في كافة ربوع البلاد.