نماذج عُلمائية مُلهمة (3): أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

إنه عمر الفاروق (رضي الله عنه)، عمر الإنسان، وعمر المؤمن، الصحابي الجليل؛ طاهر اليد، ونقي السريرة، وطيب السيرة، رجل لا كالرجال، عبقري ممتاز، من خاصة الخليقة، جمع جوانب العظمة من أطرافها كلها، فهو العابد الزاهد، الخاشع المتبتل المتواضع، المجاهد المقدام، الصادق الصريح، القوّال بالحق، الملهم العالم، الأديب البليغ الخطيب، المحدث الفقيه المجتهد، السياسي القائد، الفذ الفاتح العظيم، القوي الأمين، المبشر بالجنة، شهيد المحراب، أمير المؤمنين.

ولد عمر (رضي الله عنه) بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة فيكون عمره عند البعثة النبوية 27 سنة، وعاش 63 سنة كما عاش النبي ﷺ وأبي بكر (رضي الله عنه)، وأما عن اسمه ونسبه فهو عمر بن الخطَّاب بن نُفيل بن عبد العُزَّى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رَزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي، بن غالب القرشيُّ العدوي، يجتمع نسبه مع رسول الله ﷺ في كعب بن لؤي بن غالب، ويكنى أبا حفصٍ، ولقِّب بالفاروق، لأنَّه أَظْهرَ الإِسلامَ بمكَّة ففرَّق الله به بين الكفر والإِيمان.

وبعد إسلامه تميزت شخصية عمر بن الخطاب رضي الله بالعديد من الصفات الـخُلقية التي اشتهر بها، ومنها شدته في الدين فهو أشد في الله من الحجر، والصرامة في الحق، والغيرة على محارم الله عز وجل، وقبوله الحق إذا تبين له، والدفاع عنه، وكان حليماً، يحب الذكر والموعظة، ويرق قلبه، ويزيد يقينه، عندما يسمع، شديد الخشية من الله عز وجل، ورعاً زاهداً، يرغب ما عند الله، وصابراً ثابتاً كريماً، كارهاً للمدح والثناء، عادلاً، شجاعاً، متواضعاً، مرحاً.

علمه وورعه وأدبه: كان عمر (رضي الله عنه) ممن أوتي علماً كبيراً، وفقهاً عظيماً، ولا شك أن ما اتصف به عمر من صدق الإيمان بالله، واليقين التام، وخلوص العقيدة من الشرك، ومن حسن الالتزام بشعائر الدين، والتقرب إلى الله بالقربات، من أسباب سعة علمه وفقهه، ويمكن معرفة هذا الجانب في شخصية الفاروق، وعماده وعمقه، ومداه ورحابته، من شهادة رسول الله ﷺ في عمر (رضي الله عنه)، وعبقريته الفذة فيه، وذلك فيما رواه عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ قال: بينما أنا نائم، إذ رأيت قدحاً أتيت به فيه لبن فشربت منه، حتى إني لأرى الريّ يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال (العلم).

ويؤكد علوّ شأنه من العلم، ورسوخه فيه، شهادات الصحابة وأقوالهم، من ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود قال: (لو وضِعَ علمُ عمر في كفة ميزان، ووّضع علم الناس في كفة؛ لرَجَحَ علم عمر بعلم الناس! وإني لأحسب عمر حين مات قد ذهب بتسعة أعشار العلم، ولمجلسٌ كنت أجلسه مع عمر أوثقُ في نفسي من عمل سنة)، وقال المسّوّر بن مَحْرّمة: (كان علم أصحاب رسول الله ﷺ كله ينتهي إلى ستة، إلى عمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت (رضي الله عنهم)).

فهو القارئ المفسر (رضي الله عنه)، فقد أخذ القرآن عن النبي ﷺ مشافهة، وقد روى زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: (كان عمر أتقانا للرب وأقرأنا لكتاب الله)، وقال قبيصة بن جابر: (صحبت عمر بن الخطاب، فما رأيت رجلاً أقرأ لكتاب الله، ولا أفقهه في دين الله، ولا أحسن مدارسة منه)، وقد حُفظت عن عمر (رضي الله عنه) آثار كثيرة في أسباب نزول القرآن، وتفسير آياته الكريمة، ومن ذلك: عن طارق بن شهاب قال: (جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيداً، قال: وأي آية؟ قال: اليومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأَتْمَمْتُ علَيْكُم نِعْمَتي ورَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا) “المائدة: 3″، فقال عمر (رضي الله عنه): إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله ﷺ بعرفات في يوم الجمعة)، وكان منهج عمر (رضي الله عنه) أنه يفسر الآيات الكريمة حسبما شهده من تنزيلها، أو اعتماداً على تفسير النبي ﷺ وما جاء فيها من أحاديث، وإذا لم يجد ذلك، لجأ إلى فهمه، وحرص الصحابة على أن يقولوا فيها بما علموه، وسمعوه وفهموه، من دلائل تلك الآيات.

وهو المحدث فقد كان عمر (رضي الله عنه) يسأل عما لا يعلم به، فيرجع إلى السنة، وكان شديد التحري والتثبيت، في نقل حديث رسول الله ﷺ وروايته، ويحمل الصحابة على الإقلال من التحديث، خشية الغلط والوهم، وليكونوا قدوة للناس، وكان يضرب لهم المثل بنفسه، فيسمع الحديث من الصحابي، وهو عدل رضا فوق الشبهات، فيطلب منه شاهداً قد سمع مثله ذلك الحديث، وكان من مذهبه في رواية الأحاديث، التثبيت والاحتياط في نشرها، وكان (رضي الله عنه) أخوف الناس في الله عز وجل، وقد روت له كتب السنة 539 حديثاً.

عمر الفقيه المجتهد: كان عمر (رضي الله عنه) من أكابر فقهاء الصحابة، وأعيان أئمة الاجتهاد، لما آتاه الله تعالى من علم غزير، وبصيرة نافذة، وعبقرية نادرة، وإلهام متفرد، وقد قال عنه ابن مسعود: إنه عندما مات ذهب بتسعة أعشار العلم. وروى سهل بن أبي حثمة، وهو من صغار الصحابة قال: (كان الذين يفتون على عهد رسول الله ﷺ ثلاثة نفر من المهاجرين، وثلاثة من الأنصار: عمر وعثمان وعلي، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت).

ومن بعض اختياراته الفقهية (رضي الله عنه): اختياره كراهة الصلاة في جلود الثعالب، وأن لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب، وأن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، واختياره أن التكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وأن المشي أمام الجنازة أفضل، واختياره أنه لا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا كان زوج وأبوان أعطي للزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، وإذا كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين، لأن عمر (رضي الله عنه) قضى فيهما بهذا، وتابعه عثمان وعلي وابن مسعود وزيد وغيرهم (رضي الله عنهم).

وجمال التفصيل، ونحن نرجع إلى الشعر، الذي تمثل به، فنراه في أحسن موقع، وأصدق شاهد، ونلمح من قليل أخباره في خلوته، أن الأدب كان جانباً من جوانبه، التي ترق فيها حاشيته، ويأنس فيها إلى قلبه، ويرجع فيها إلى فطرته، ولعل من الصواب القول، أن عمر (رضي الله عنه) كان من أوائل نقاد الشعر العربي، إذ كان على جانب كبير من الفهم، لقواعده ومضامينه، كما كان قادراً على كشف غثة من سمينه، وذلك في نطاق القيم والمبادئ الإسلامية، التي أصبحت مقياساً يقوم به كلام الناس وأفعالهم، كما هي معيار للحق والباطل.

وكان يحب من الشعراء من ملأ الإيمان قلبه، ووجدان عمر يمثل المثل الرفيعة، والقيم السامية، وترجمتها شعراً، ينم عن التدين الحق، ويصور الأخلاق الفاضلة، التي حث الإسلام عليها، وما يعارض ذلك كان عمر (رضي الله عنه) يأباه، وكان (رضي الله عنه) مرهف الحس، رقيق الشعور، يروي الشعر ويتذوقه وينقده، وهو العربي البليغ المفوه، خاصة إذا كان الموقف يثير العواطف والأحاسيس، فلا استهجان أن تفيض العاطفة الجياشة على لسانه، شعراً من شعوره ووجدانه. ومن أشعاره (رضي الله عنه) ما قاله عند إسلامه:

الحمدلله ذي المن الذي وجبت له علينا أياد مالها غيرُ

وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا صدق الحديث نبي عنده الخبر

وقد ظلمت ابن الخطاب ثم هدى ربي عشية قالوا: قد صبا عمر

وقد ندمت على ما كان من زلل بظلمها حين تتلى عندها السور

لما دعت ربها ذا العرش جاهدة والدمع من عينها عجلان يبتدر

أيقنت أن الذي تدعوه خالقها فكاد يسبقني من عبرة درر

فقلت: أشهد أن الله خالقنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر

نبي صدق أتى بالحق من ثقة وافي الأمانة مافي عوده خور.

شذور أقواله في العلم وحكمه ونفائسه: عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر (رضي الله عنه): تفقهوا قبل أن تسودوا، وقال أيضاً: كونوا أوعية الكتاب، وينابيع العلم، وسلوا الله رزق يوم بيوم، ولا يضركم أن لا يكثر لكم، وفي موضع آخر قال: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا جبابرة العلماء، فلا يقوم علمكم بجهلكم وقال (رضي الله عنه): لا يتعلم العلم لثلاث: ولا يترك لثلاث، لا يتعلم ليمارى به، ولا ليباهى به، ولا ليراءى به، ولا يترك حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهل منه، وإن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل، ولكن الدين الورع.

ومن نفائس حكمه: نستحضرها ببعض أقواله ومنها قوله: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر شيئ عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، وقوله: كرم المؤمن تقواه، ودينه، وحسبه، ومروءته وخلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء، فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عماً لا يؤوب به إلى رحله، والقتل حتف من الحتوف، والشهيد من احتسب نفسه على الله.

وقوله أيضاً: اتزروا وارتدوا، وانتعلوا وارموا الخفاف، وألقوا السراويلات، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل، وإياكم والتنغم، وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا، واخشوشنوا واخلولقوا، واقطعوا الركب، وانزوا على ظهور الخيل نزواً، وارموا الأغراض.

استشهد عمر (رضي الله عنه) يوم الأربعاء لأربعٍ أو ثلاث بقين من ذي الحجَّة، سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وهو ابن ثلاثٍ وستِّين سنةَّ على الصَّحيح، وكانت خلافته عشر سنين، ونصفاً وأيَّاماً، وجاء في تاريخ أبي زرعة عن جرير البجلي، قال: كنت عند معاوية، فقال: توفِّي رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاثٍ وستِّين، وتوفِّي أبو بكر (رضي الله عنه)، وهو ابن ثلاثٍ وستِّين، وقتل عمر (رضي الله عنه)، وهو ابن ثلاثٍ وستِّين.

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