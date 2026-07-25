نهاية ولاية كريم خان.. الدول الأعضاء بـ«الجنائية الدولية» تصوت لعزله

قررت جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إعفاء المدعي العام كريم خان من منصبه، في خطوة غير مسبوقة تأتي في ظل أزمة داخلية واجهها المسؤول القضائي الدولي على خلفية اتهامات ينفيها تتعلق بالاعتداء الجنسي على سيدة كانت ضمن فريق عمله.

وقالت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة الصحافة الفرنسية إن أكثر من 80 دولة من أصل 125 دولة عضواً في المحكمة صوتت خلال اقتراع سري جرى في اجتماع خاص مغلق داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لصالح إنهاء ولاية كريم خان كمدعٍ عام للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي القرار بعد أشهر من الجدل الذي أحاط بخان، إذ واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، وهي اتهامات أكد رفضها ونفاها، بينما دخلت قضية مستقبله الوظيفي مساراً سياسياً وقانونياً بين الدول الأعضاء في المحكمة.

وعقب إعلان القرار، أكد كريم خان أنه سيطعن في قرار إعفائه من منصبه، في خطوة تشير إلى استمرار المعركة القانونية حول طريقة إنهاء ولايته.

وكان خان، البريطاني الجنسية، يشغل منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المؤسسة القضائية الدولية المكلفة بالنظر في أخطر الجرائم التي تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ويأتي إنهاء ولاية خان في وقت حساس بالنسبة للمحكمة، التي تواجه ملفات دولية معقدة وقضايا أثارت اهتماماً واسعاً على الساحة العالمية، ما يجعل اختيار خلفه من أبرز الملفات المنتظرة داخل أروقة المحكمة.

وتعد جمعية الدول الأعضاء الجهة التي تضم الدول المنضوية تحت نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وتضطلع بدور أساسي في انتخاب المدعي العام ومتابعة عمل المؤسسة القضائية الدولية.