نواب طبرق يُرحب بمجريات حوار جنيف

رحب مجلس النواب المنعقد في طبرق، بمجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف السويسرية.

جاء ذلك في بيان مشترك، اليوم الخميس، للنائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني حميد حومة، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان: “نتابع ببالغ الاهتمام مراحل تطور مسارات الحوار العديدة، وخاصة الحوار السياسي الذي يهدف إلى تسمية وتشكيل مجلس رئاسي ورئاسة وزراء خلال اليومين القادمين، توحد السلطة التنفيذية في البلاد وتُنهي الانقسام الذي أثر سلباً على حياة الليبيين.

ورحب البيان بهذه المجريات، وأشار إلى أن رئاسة مجلس نواب طبرق تُؤكد استعدادها للتعاطي الإيجابي مع نتائج الحوار والتشاور مع المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة فور تسميتهم.

ولفت البيان إلى أن رئاسة المجلس ستعمل على دعوة أعضاء مجلس النواب لجلسات في مدينة ليبية تُعلنها الرئاسة لاحقاً، وسيتم دراسة تشكيل الحكومة وبرنامج عملها بهدف إعطاءها الثقة وإدخال المجلس الرئاسي والحكومة في الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتبدأ عملها وتُوحد البلاد وتفرض الأمن في المدن، وتُوفر الخدمات، وتبدأ الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة من الشعب المقررة في 24 ديسمبر 2021.

كما دعا البيان الجميع للالتزام بمخرجات الحوار والتعاون مع السلطة التنفيذية الموحدة فيما تبقى من المرحلة التمهيدية.