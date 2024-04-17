نورلاند: الشعب الليبي يستحق أن يختار قادته

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، في مدينة نيويورك الأمريكية، مع المبعوث الأممي المستقيل عبد الله باتيلي.

ونقل حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “لقد استغلت اجتماعي مع الممثل الخاص للأمين العام هنا في نيويورك اليوم لأشكره على التزامه تجاه الشعب الليبي وهو يسعى بثبات إلى تحقيق هدف تجاوز الانقسامات وتحديد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية”.

وأضاف نورلاند: “نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الشعب الليبي يستحق أن يختار قادته وأن الانتخابات الوطنية الناجحة ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار الدائمين، وستواصل الولايات المتحدة العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق هذا الهدف”.