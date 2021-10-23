انتخابات ليبيا

نورلاند: المفاوضات السياسية حققت تقدماً هائلاً في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: السبت، 23 أكتوبر 2021 - 12:45 | آخر تحديث: 23 أكتوبر 2021 - 12:48 نُشر: السبت، 23 أكتوبر 2021 - 12:45
ليبيا
نورلاند: المفاوضات السياسية حققت تقدماً هائلاً في ليبيا
السفارة الأمريكية
مؤتمر دعم الاستقرار أفضل دليل حتى الآن على التقدم

وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رسالة بمناسبة مرور عام على اتفاقية وقف إطلاق النار الدائم التي تم التوقيع عليها في جنيف السويسرية.

وقال السفير إن الاتفاقية مكنت من بدء المفاوضات السياسية التي حققت تقدماً هائلاً في ليبيا خلال العام الماضي.

وأشار نورلاند إلى أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقِد الخميس بالعاصمة طرابلس، أفضل دليل حتى الآن على التقدم الذي تم إحرازه.

مرور عام على اتفاقية وقف إطلاق النار – One Year of the Ceasefire Agreement

تم النشر بواسطة ‏‎U.S. Embassy Libya‎‏ في السبت، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2021 - 12:48
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