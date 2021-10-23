نورلاند: المفاوضات السياسية حققت تقدماً هائلاً في ليبيا

وجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رسالة بمناسبة مرور عام على اتفاقية وقف إطلاق النار الدائم التي تم التوقيع عليها في جنيف السويسرية.

وقال السفير إن الاتفاقية مكنت من بدء المفاوضات السياسية التي حققت تقدماً هائلاً في ليبيا خلال العام الماضي.

وأشار نورلاند إلى أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عُقِد الخميس بالعاصمة طرابلس، أفضل دليل حتى الآن على التقدم الذي تم إحرازه.