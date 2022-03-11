«نورلاند»: «باشاغا» و «الدبيبة» مستعدان للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي

قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مستعدان للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد.«

جاء ذلك في بيانين منفصلين للسفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، نشرتهما سفارة بلاده عبر صفحتها عبر حسابها على تويتر.

وأوضح نورلاند، أنّه خلال اتصال هاتفي أجراه مع الدبيبة أعرب عن تقديره لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي.

وأضاف نورلاند، في بيان منفصل آخر أنّه تحدث مع باشاغا وأشاد باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة.

وتابع نورلاند أنّه لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد.