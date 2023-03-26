نورلاند: خطة «بايدن» تدعم تطلعات الشعب الليبي

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا تستند على شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية، وتدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمسائلة والحوكمة المسؤولة.



وأضاف نورلاند أن هذه المبادرة تُؤكد التزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم التقدم نحو حكومة موحدة منتخبة ديمقراطياً يمكنها تقديم الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في جميع المجالات.

وفي وقت سابق، قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس خططًا مدتها 10 سنوات لتنفيذ استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في دول بينها ليبيا.

وقال البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة تركز في ليبيا على إرساء الأساس لحكومة وطنية منتخبة قادرة على الحكم وتقديم الخدمات والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة تتبع نهجًا مرنًا وقابلًا للتكيف يركز على البرامج على مستوى المجتمع والتي يمكن توسيع نطاقها كلما ظهرت فرص لدعم الانتخابات الوطنية.

وذكر البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة تسعى في ليبيا إلى الوصول إلى الأمن والعدالة والمساءلة والمصالحة والجهود السابقة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وتابع البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستنفذ الاستراتيجية من خلال خطة تم تطويرها بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة المحليين في البلدان الشريكة ذات الأولوية والمنطقة بينها ليبيا.