«نورلاند» يحث القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر

حثّ سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف.

وشدّد نورلاند خلال لقائه أعضاء تكتل فزان في تونس، على عدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وأكّد نورلاند على ضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي، وإجراء الانتخابات في الوقت المناسب والتي تمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة.