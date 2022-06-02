نوفا تكشف عن تحضير إيطاليا لاجتماع دولي قبل انتهاء موعد خارطة جنيف

كشفت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن تحضير روما لاجتماع دولي يضم فرنسا والمملكة المتحدة وأمريكا وألمانيا إلى جانب تركيا ومصر لإيجاد حل للأزمة في ليبيا.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصدر دبلوماسي، أن الاجتماع سيعقد على مستوى المسؤولين قبل 22 يونيو الجاري، حيث يتزامن هذا الموعد مع نهاية خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وذكر المصدر الدبلوماسي أن إيطاليا تسعى من خلال تنظيم الاجتماع لوضع مصر وتركيا في الاتفاق الذي سينتج عن هذا الاجتماع، موضحا أن الهدف الأدنى هو المساعدة في خفض التوتر من خلال تدخل مصر وتركيا قبل 22 يونيو.

وتابع المصدر الدبلوماسي أن تركيا حافظت على اتصالات مع كل من الحكومتين في ليبيا دون الاعتراف رسميا بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.